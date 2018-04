Die Weltbank bekommt für die Finanzierung von Entwicklungsprojekten deutlich mehr Geld.

Die Mitgliedstaaten stimmten bei ihrer Frühjahrstagung in Washington für eine Kapitalaufstockung um 13 Milliarden Dollar. Ausschlaggebend war dabei die Zustimmung der USA, die sich zuvor noch einer Etaterhöhung widersetzt hatten. Die Kapitalaufstockung geht mit einer Änderung der Regeln für die Kreditvergabe einher. Die Hilfen für Gebiete, die am stärksten auf Finanzierung angewiesen sind, sollten verstärkt werden, hieß es in der Mitteilung des Entwicklungskomitees.



Bei der vorherigen Tagung im Oktober hatten die USA die Zustimmung zu einer Kapitalaufstockung noch mit dem Argument verweigert, dass die Kreditvergabe ineffizient geregelt sei. Die USA sind der größte Beitragszahler der Weltbank.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.