In der CDU regen sich Bedauern und Unmut darüber, dass die Partei das Bundesfinanzministerium der SPD überlässt. Der Haushaltspolitiker Rehberg sagte im Dlf, das sei kein Grund für Freudensprünge. Die Union erwarte, dass der nächste Finanzminister sich zu einem ausgeglichenen Haushalt bekenne.

Rehberg betonte, der SPD-Politiker Scholz sei als Kandidat pragmatisch genug, um zu erkennen, dass man in der EU auf Stabilität und Wachstum setze anstatt Geld auszuschütten.



Auch der CDU-Politiker Linnemann reagierte mit deutlicher Kritik. Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung sagte der dpa, die Ressortaufteilung gehe mitten ins Mark der CDU. Der 7. Februar könnte sich für die Christdemokraten als Zäsur herausstellen, als Anfang vom Ende der CDU. Unmut herrscht auch im CDU-Wirtschaftsrat. Generalsekretär Steiger kritisierte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass man das Finanzressort aus der Hand gegeben habe. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sagte der Zeitung "Die Welt", es sei nicht vom Wahlergebnis gedeckt, dass die CDU Innen- und Finanzressort gegen Wirtschaft und Landwirtschaft getauscht habe.



Die CDU-Vizevorsitzende Klöckner sagte im Deutschlandfunk, natürlich hätte man das Finanzressort gern behalten, aber am Ende gehe man eben Kompromisse ein. Die französische Wirtschaftszeitung Les Echos nannte es eine "gute Nachricht" für Staatspräsident Macron, dass das Finanzressort womöglich an Olaf Scholz gehe. Schließlich habe die SPD schon vor Monaten positiv auf Macrons Ideen zur europäischen Integration reagiert.



CSU-Chef Seehofer erklärte in München, die Koalitionsgespräche wären in der letzten Verhandlungsnacht fast gescheitert. Teilweise habe man sich angeschwiegen. Der gefundene Kompromiss sei ein Akt der Verantwortung für die Demokratie. Der CSU-Vorstand billigte den Koalitionsvertrag heute einstimmig.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.