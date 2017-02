Führerscheinentzug Auch "kleine" Sünden können gefährlich werden

Wer in einer Tempo-30-Zone 35 km/h fährt und geblitzt wird, muss ein Verwarngeld von 15 Euro zahlen - er bekommt keinen Punkt in Flensburg und normalerweise bleibt diese Ordnungswidrigkeit ohne große Folgen. Fällt dem Ordnungsamt aber zufällig auf, dass sich die Verstöße häufen, dann kann es am Ende sogar den Führerschein entziehen.

Von Ludger Koch