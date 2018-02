Der SPD-Vorsitzende Schulz hat seinen Rücktritt erklärt und wird zunächst kommissarisch von Hamburgs Bürgermeister Scholz ersetzt.

Scholz sei in seiner Funktion als dienstältester Partei-Vize darum gebeten worden, teilte Generalsekretär Klingbeil in Berlin mit. Demnach haben Vorstand und Präsidium einstimmig für diese Lösung gestimmt. Scholz sprach von einer "dienenden Funktion", die er bis zu einem Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden übernehme.



Dann soll Fraktionschefin Nahles zur neuen Vorsitzenden gewählt werden. Heute wurde sie dafür von Präsidium und Vorstand einstimmig nominiert. Der Plan, Nahles unmittelbar als kommissarische Parteichefin zu benennen, war innerparteilich auf Kritik gestoßen.



Nahles sagte mit Blick auf die Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag, sie werde sich dafür einsetzen, dass es zu einem Regierungsbündnis mit CDU und CSU komme.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.