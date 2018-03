Der Literaturwissenschaftler, Philosoph und Schriftsteller Rüdiger Safranski erhält für sein Lebenswerk den Deutschen Nationalpreis 2018.

Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 19. Juni in Berlin verliehen werden. Der Autor habe seinen Lesern wichtige Personen der deutschen Geistesgeschichte auf eine kluge und anschauliche Weise nahe gebracht, hieß es zur Begründung.



Safranski war 2015 für Äußerungen im Zuge der Flüchtlingsbewegung in die Kritik geraten. In diesem Zusammenhang warf er der Politik vor, "Deutschland zu fluten". Die Deutsche Nationalstiftung distanzierte sich auf Anfrage von diesen Äußerungen Safranskis und betonte, die Auszeichnung beziehe sich ausschließlich auf dessen literarisches Werk.



Safranski ist Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Bekannt sind unter anderem seine Biografien über Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche, Schiller und Goethe. Er war zudem von 2002 bis 2012 einer der Gastgeber des "Philosophischen Quartetts" im ZDF.



Derzeit gibt es viele Debatten über einen anderen Schriftsteller - über Uwe Tellkamp. Er hatte auf einer Podiumsdiskussion gesagt, dass die meisten Flüchtlinge nach Deutschland kämen, um in die Sozialsysteme einzuwandern.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.