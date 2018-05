Demonstrationen für und gegen die AfD haben in Berlin tausende Menschen mobilisiert. Die Polizei hielt beide Seiten mit einem Großaufgebot sowie Pferden auf Abstand und versuchte nach eigenen Angaben, radikale Gruppen aus dem linken Spektrum an Aktionen zu hindern.

In Berichten ist von vereinzelten Zwischenfällen die Rede, bei denen die Beamten auch Pfefferspray einsetzten. Mindestens eine Person wurde verletzt, als brennende Müllcontainer mit Pyrotechnik auf eine Straße geschoben wurden.



Anhänger der AfD zogen vom Hauptbahnhof zu einer Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor. Dort kritisierten die Parteivorsitzenden Gauland und Meuthen die Asylpolitik der Bundesregierung. Mehrere zumeist friedliche Gegendemonstrationen fanden vor dem Reichstagsgebäude und in Booten auf der Spree statt. Zudem gab es einen von der Clubszene organisierten Partyzug auf der Straße des 17. Juni.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.