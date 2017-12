Der peruanische Präsident Kuczynski hat die Begnadigung des früheren Staatschefs Fujimori gegen Kritik verteidigt.

In einer Rede an die Nation sprach er von der "vielleicht schwierigsten Entscheidung seines Lebens". Offene Wunden könnten nur mit Versöhnungsarbeit geheilt werden. Fujimori selbst bat in einer Videobotschaft die Peruaner um Vergebung für - so wörtlich - "Unzulänglichkeiten" während seiner Amtszeit. Kuczynski hatte Fujimori am Wochenende begnadigt - 15 Jahre vor Ablauf der Haftstrafe und dies mit dem schlechten Gesundheitszustand des 79-Jährigen begründet. Der Ex-Präsident war unter anderem wegen Mitverantwortung für 25 Morde verurteilt worden.



Kritiker vermuten ein politisches Geschäft hinter der Begnadigung. Am vergangenen Donnerstag war ein Amtsenthebungsverfahren gegen Kuczynski im Parlament gescheitert. Viele Fujimori-Anhänger stimmten dagegen oder enthielten sich.

