Fukushima Höchste Strahlenbelastung seit Atomkatastrophe gemessen

Experten besichtigen am 23.8.2013 Tanks mit kontaminiertem Wasser in der Nähe der japanischen Atomanlage Fukushima. (DPA / EPA / JAPAN NUCLEAR REGULATION AUTHORITY)

Im havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima ist die höchste radioaktive Strahlung seit der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe von 2011 gemessen worden.

Nach Angaben des Betreibers Tepco lag die Strahlung an einer Stelle des Reaktors 2 bei geschätzten 530 Sievert pro Stunde. Der bisherige Höchstwert war 2012 gemessen worden, er betrug damals 73 Sievert pro Stunde. Bereits sechs Sievert können eine tödliche Strahlenkrankheit auslösen. Der geplante Abbau des havarierten Reaktors werde durch die hohe Strahlenbelastung deutlich komplizierter.



Die Atomkatastrophe in Japan war die folgenschwerste seit dem Unglück von Tschernobyl 1986. In der Anlage von Fukushima war es in Folge der Naturkatastrophe in drei Blöcken zu einer Kernschmelze gekommen. Fast 19.000 Menschen verloren ihr Leben. Die Aufräumarbeiten sollen noch mindestens drei Jahrzehnte dauern.