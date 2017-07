Ein eifernder Exeget legt das Märchen so aus, dass von Anfang an alle Vorgänge nur um der endlichen Erlösung des Eisenhans willen geschehen (durch den Prinzen). Was die Figuren Prinz und Eisenhans selbst nicht wissen: Er meint es klar erkannt und enträtselt zu haben und versucht, ihnen seine Deutungen zu suggerieren.

Seine logischen Ergebnisse werden jedoch infrage gestellt durch die Märchenfiguren selbst, die nicht wissen, warum sie so oder so handeln, die sich immer von Neuem ihrer inne zu werden bemühen, ihn mit ständigem "War es so?" aus seiner anfangs sicheren Argumentationsposition in ein Verteidigungsgestammel drängen und letztlich fassungslos allein zurücklassen.

Mit großer sprachlicher Gewandtheit hat Wühr in einer konsequent durchgeführten dreistimmigen Fuge die Fragwürdigkeit alles "Auslegens" dargestellt (vgl. Elisabeth Borchers Variation: "Dreimal Glück")

Mit Heiner Schmidt, Walter Richter, Peter Fricke



Produktion: DLF 1966

Länge: 44'53