US-Finanzminister Mnuchin hat bekräftigt, dass weitere Länder von den amerikanischen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen werden könnten. Dem Sender CNBC sagte er, entsprechende Regelungen würden schnell bekanntgegeben. Bisher sind nur Mexiko und Kanada von den Maßnahmen ausgeschlossen.

Präsident Trump hatte gestern Zölle auf importierten Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminiumeinfuhren in Höhe von 10 Prozent angeordnet. Die Republikaner im Kongress verlangten genaue Auskunft über mögliche Folgen der Pläne. Handelsminister Ross solle bis zum 22. März Fragen zu der Entscheidung beantworten, sagte der Vorsitzende des Senats-Ausschusses für Regierungsaufsicht, Johnson. Er sehe die Gefahr, dass die Wirtschaft untergraben werde, erklärte der republikanische Politiker, der als Trump-Kritiker gilt.



In der Europäischen Union und in Deutschland löste die Entscheidung des US-Präsidenten Unverständnis und Besorgnis aus. Bundeskanzlerin Merkel plädierte aber dafür, den Dialog mit der Regierung in Washington weiter zu suchen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.