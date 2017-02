Wissing sagte, die Landesregierung sei gesprächsoffen gegenüber allen Seiten. Rheinland-Pfalz wolle dem Käufer von Opel eine faire Chance geben, allerdings erwarte er vom französischen PSA-Konzern ein klares Bekenntnis zur deutschen Marke Opel und zu den deutschen Standorten: "Wir haben gestern schon Gespräche geführt und haben deutlich gemacht, dass wir unsere volle Unterstützung anbieten, um die Standorte zu erhalten."

Unter anderem könne Rheinland-Pfalz mit guter Verkehrsinfrastruktur dabei helfen, das Opel-Komponentenwerk in Kaiserslautern zu sichern. Eine Allianz der Autohersteller könne allen Seiten etwas bringen, er sei überzeugt davon, dass das ein gutes Modell sei: "Natürlich müssen sich die Unternehmen am Ende am Markt bewähren. Aber Opel ist gut aufgestellt und kann sich diesem Wettbewerb auch stellen."

Wissing sieht durchaus einen Zusammenhang des geplanten Austritts Großbritanniens aus der EU mit den Übernahmegesprächen für den Opel-Konzern: Durch den Brexit werde es für die Amerikaner unübersichtlicher auf dem europäischen Markt.

Lesen Sie hier in Kürze das vollständige Interview.