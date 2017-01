Sonntags sind mein Vater und ich oft zum Fußball gefahren. Nicht ins 100 Kilometer entfernte Hamburg zum HSV. Es ging wie selbstverständlich zum größten und bedeutendsten Club unserer Stadt. Schleswig 06, traditionsreiches Mitglied der Verbandsliga Schleswig-Holstein. Direkt am Eingang gab‘s eine Bratwurst und für meinen Vater dazu ein Bier, an der Eckfahne stand der aus circa vier Leuten bestehende Fanclub – heute würde man Ultras dazu sagen – und machte Rabatz – und wenn Flensburg 08 zum Derby kam, dann standen schon mal – gefühlt - tausend Leute rund um den Dr. Alslev Platz. Natürlich kannten wir viele Spieler gut. Sie waren Schleswiger Lokalgrößen und ich bewunderte sie ein bisschen. So war das damals in den Achtzigern und Neunzigern – zumindest in meiner romantischen Erinnerung.

Und heute? Vor kurzem diskutierte ich mit einem Bundesliga-Funktionär, durchaus für seine soziale Ader bekannt, über die Probleme des Amateurfußballs. Er schilderte mir seine Sichtweise: "Wenn ich heute am Sonntag zu meinem Heimatverein fahre, dann stehen da vielleicht 20 Leute rund ums Spielfeld. Und 50 weitere sitzen im Vereinsheim und gucken die Fußball-Bundesliga auf Sky. Der Bundesliga-Manager wollte mir damit sagen: Wir können doch nichts dafür, wenn die Leute lieber feinfüßigen Profifußball sehen, als das rustikale, leicht rumpelfüßige "Haudrauf" der lokalen Kicker. Aber das stimmt nicht. Natürlich kann der Profifußball etwas dafür.

Die Schere geht immer weiter auf

Damals musste Schleswig 06 nämlich nicht mit dem HSV oder dem FC Bayern konkurrieren. Die Bundesliga spielte samstags. Sonntagsspiele gab es nicht. Der Sonntag gehörte den Amateuren. Schleichend, von Fernsehvertrag zu Fernsehvertrag ist diese Regelung verschwunden. Heute gibt es mindestens zwei Sonntagsspiele. Immer mehr unterschiedliche Anstoßzeiten sorgen dafür, dass ein Fußball-Fan am Wochenende fast ununterbrochen Live-Spiele der 1. und 2. Bundesliga vor dem Fernseher schauen kann. Für den Gang zum örtlichen Heimatverein ist da nicht mehr so viel Platz.

Es ist im Fußball wie im wirklichen Leben: Die sich immer weiter fortschreibende Kommerzialisierung der Kickerbranche hat für unfassbaren, fast schon unanständigen Reichtum gesorgt, der allerdings nur ganz wenigen zu Gute kommt. Die Schere geht immer weiter auf. Es gibt ein paar wenige Superreiche, die Bayern, Real, Barca, ManU und so weiter, ein paar mehr Wohlhabende in niederen Gefilden der großen Ligen. Und der Rest darf allenfalls auf ein paar Brotkrumen hoffen.

Gerade haben sich der von den Amateuren getragene Deutsche Fußballbund und die Profiorganisation DFL auf einen neuen Grundlagenvertrag verständigt. Er ermöglicht es den Bundesligisten, sich selbst zu vermarkten, ohne Rücksicht auf die Interessen der Basis nehmen zu müssen. Derweil hat die DFL einen neuen TV-Vertrag abgeschlossen, der den Clubs bis 2021 über eine Milliarde Euro bringen wird. Davon profitieren wird vor allem eine Branche, die mit "zwielichtig" noch vorsichtig umschrieben ist: Die der Spielerberater. Bereits im letzten Jahr haben alle Deutschen Proficlubs zusammen mehr als 127 Millionen Euro nur für Berater bezahlt.

Wenn Arroganz und Gier zu offensichtlich werden, wendet sich das Publikum ab

Für den Amateurfußball, aus dessen Nachwuchs sich noch immer der Großteil der Bundesliga-Stars rekrutiert, bleibt dagegen nicht viel übrig. Gerade einmal 10 Millionen jährlich sollen die Amateure in Zukunft bekommen - aufgeteilt auf 25.000 Vereine.

Aber gerade diese Vereine sind es, die Integrationsarbeit vor Ort machen, die oftmals den Kitt einer brüchigen Gesellschaft bilden, bzw. bilden sollen, sprich: die alle diese sozialen Aufgaben an der Basis übernehmen, mit denen sich der Fußball in seinen Hochglanzkampagnen rühmt.

Angesichts dieses krassen Missverhältnisses kann man das Rumoren an eben dieser Basis verstehen, hat man Sympathien für ein Aktionsbündnis mit dem Namen "Rettet die Amateurvereine", das auf mehr Umverteilung pocht.

Noch umfasst das Bündnis nur 30 Vereine, die sich zusammengeschlossen haben. Und dennoch: Der Profifußball täte gut daran, die Rufe der Kleinen über ihre Nöte ernst zu nehmen. Wenn Arroganz und Gier zu offensichtlich werden, wendet sich das Publikum irgendwann ab und kehrt nicht zurück. Auch nicht zu Schleswig 06.