Der Trainer der argentinischen Nationalmannschaft, Bauza, ist entlassen worden.

Das teilte der Präsident des Fußballverbandes AFA, Tapia, in Buenos Aires mit. Der 59-jährige Bauza hatte die Nationalelf im August 2016 übernommen. In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland konnte er aber zuletzt keine großen Erfolge verbuchen. Argentinien muss um die Teilnahme bangen.