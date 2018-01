In der Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt nach einem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach auf Platz zwei der Tabelle gestiegen.

Kevin-Prince Boateng erzielte das erste Tor in der 43. Minute, Luka Jovic schoss in der Nachspielzeit das 2:0. Trainer Niko Kovac warnte nach dem Sieg davor, in Euphorie zu verfallen. Sportvorstand Fredi Bobic erklärte: "Ich habe schon vor dem Spiel gesagt: Wenn wir heute gewinnen, dann fotografiert die Tabelle und rahmt sie euch ein." Denn schon am Samstagnachmittag können Schalke, Leipzig und Dortmund an den Frankfurtern vorbeiziehen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.