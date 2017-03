In der Fußball-Bundesliga hat Frankfurt eine Heimniederlage hinnehmen müssen.

Die Eintracht unterlag dem SC Freiburg mit 1:2. - Am Abend spielt noch Hamburg gegen Berlin.



Bayer Leverkusen trennte sich nach zuletzt fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen von Trainer Roger Schmidt. Der 49-jährige war seit 2014 Coach in Leverkusen. Der Club steht in der Tabelle nur auf Platz 10.