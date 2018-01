Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich von seinem Trainer Markus Gisdol getrennt.

Das gab der Verein nach einer Krisensitzung bekannt. Der HSV hatte gestern mit einem 0:2 gegen den Tabellenletzten Köln die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Gisdol hatte die Mannschaft im September 2016 als Nachfolger von Bruno Labbadia übernommen und sie am letzten Spieltag zum Klassenerhalt geführt.



Neuer HSV-Trainer wird nach Informationen der 'Bild'-Zeitung Bernd Hollerbach. Der frühere Spieler des Clubs hatte zuletzt in der Zweiten Liga die Würzburger Kickers trainiert.

