Im Streit um die Mehrheitsanteile beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 lässt dessen Präsident Kind seinen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung von der sogenannten '50+1'-Regel ruhen.

Dies teilte die Deutsche Fußball-Liga mit. Man wolle nun eine Grundsatzdebatte über die Reform der Regelung einleiten, hieß es weiter.



Die '50+1'-Regel besagt, dass ein Verein nach Ausgliederung seiner Profi-Abteilung in eine Kapitalgesellschaft stets mehr als die Hälfte der Stimmanteile besitzen muss. Dadurch soll der Einfluss externer Investoren begrenzt werden. Es sind allerdings Ausnahmeregelungen möglich, und zwar dann, wenn ein Geldgeber den Verein mehr als 20 Jahre ununterbrochen und in hohem Maße gefördert hat. Im Fall von Hannovers Präsident Kind, der die Mehrheit am Bundesligisten übernehmen will, ist dies umstritten. Dennoch hatte der Unternehmer eine Ausnahmeregelung beantragt und mit Klage gegen die '50+1'-Regel gedroht, sollte er abgewiesen werden. Kind hätte nach Einschätzung von Experten bei einem juristischen Vorgehen gute Erfolgsaussichten.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.