In der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse:

München - Freiburg 5:0,

Hoffenheim - Augsburg 2:2,

Mainz - Hamburg 3:2,

Hannover - Frankfurt 1:2 und

Berlin - Schalke 0:2.



Beim Spiel in Berlin schloss sich das Team von Hertha BSC kollektiv dem Protest amerikanischer Sportler gegen Diskriminierung an. Spieler und Trainer knieten sich vor dem Anpfiff hin und hakten einander an den Armen unter.



Am Abend spielt noch Dortmund gegen Leipzig.