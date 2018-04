Das Bundesverfassungsgericht hat die Verhängung von bundesweiten Stadionverboten für zulässig erklärt.

Solche Verbote könnten auch ohne den Nachweis einer Straftat verhängt werden, wenn es eine auf Tatsachen gestützte Sorge vor künftigen Störungen gebe, heißt es in einem Beschluss der Karlsruher Richter (AZ: 1 BvR 3080/09). Das Gericht wies damit die Verfassungsbeschwerde eines Fans des FC Bayern München gegen ein gegen ihn verhängtes Stadionverbot als unbegründet zurück. Der Fan argumentierte, zufällig in die Ausschreitungen geraten zu sein und beklagte eine Sippenhaft.



Ein Stadionverbot ist kein Teil des Strafgesetzbuchs, viel mehr macht der Veranstalter von seinem Hausrecht Gebrauch. Die Praxis ist seit Jahren umstritten, in Deutschland gibt es die Verbote seit den frühen 90er Jahren. Fanvertreter kritisieren, dass Stadionverbote oft präventiv verhängt werden, ohne dass ein rechtskräftiges Urteil oder ein dringender Tatverdacht gegen den Betroffenen vorliegt. Einige Vereine räumen den Betroffenen zwar eine Anhörung ein, meist muss dann aber im Nachhinein die Unschuld bewiesen werden.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.