In der Fußball-Champions-League unterlag Bayern München im Halbfinal-Hinspiel Real Madrid mit 1 zu 2.

Mit einem Treffer in der 28. Minute durch Joshua Kimmich gingen die Bayern in der ersten Halbzeit zwar in Führung, bekamen aber kurz vor der Pause den ersten Dämpfer durch das Gegentor des Brasilianers Marcelo (44. Minute). Real Madrid behielt dann bis zum Ende der Partie durch einen Treffer von Marco Asensio in der 57. Minute das Zepter in der Hand.



Die Bayern mussten zudem zwei verletzungsbedingte Verluste hinnehmen: Arjen Robben und Jérôme Boateng mussten angeschlagen den Platz verlassen. Ob sie bis zum Rückspiel am kommenden Dienstag wieder einsatzbereit sind, ist noch offen.

