Fußball Cristiano Ronaldo zum vierten Mal Weltfußballer

Weltfußballer Cristiano Ronaldo (dpa/ picture alliance /Mariscal)

Der Portugiese Cristiano Ronaldo ist zum vierten Mal Weltfußballer des Jahres.

Er wurde am Abend während einer Gala des Weltverbands FIFA in Zürich geehrt. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an die US-Nationalspielerin Carli Lloyd. Welttrainer des Jahres ist der Italiener Claudio Ranieri des englischen Klubs Leicester City. Silvia Neid wurde zum dritten Mal Welttrainerin, fünf Monate nach der Olympia-Goldmedaille mit den deutschen Frauen.