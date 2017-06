Deutschland ist U21-Fußball-Europameister.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz besiegte die Nachwuchsauswahl Spaniens im Finale in Krakau mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte Mitchell Weiser per Kopfball in der 40. Minute.



Für Deutschland war es im dritten Finale einer U21-EM der zweite Titel. Der erste Triumph gelang 2009 in Schweden.