Der Deutsche Fußball-Bund hat wieder eine Stimme in den wichtigsten Gremien des Weltfußballs. Beim Kongress der 55 Uefa-Mitglieder in Helsinki wurde DFB-Präsident Reinhard Grindel sowohl in das Exekutivkomitee des europäischen Fußballverbands Uefa als auch in den Rat des Weltverbandes Fifa gewählt.

Der DFB war monatelang ohne Stimme in den beiden Gremien - seitdem der ehemalige Präsident Wolfgang Niersbach wegen des Sommermärchen-Skandals seine Ämter niederlegen musste.

Die Mitglieder des Uefa-Exekutivkomitees vergeben im September 2018 unter anderem die Europameisterschaft 2024, für die sich neben dem DFB auch die Türkei bewirbt. Vor diesem Hintergrund wurde die Wahl Grindels in das Gremium von deutscher Seite als sehr wichtig empfunden. Neben Grindel wurden weitere sieben Mitglieder für vier Jahre in das Komitee gewählt.

Der DFB-Präsident ist seit heute Mitglied des Fifa-Councils. Der Sitz war aufgrund der Sperre des Grindel-Vorgängers Wolfgang Niersbach frei geworden. Grindel hatte keinen Gegenkandidaten. Sein Mandat läuft bis 2019. Die Mitglieder im Fifa-Rat hatten zuletzt die Erweiterung der Weltmeisterschaft auf 48 Mannschaften beschlossen. Neben Grindel wurden noch drei weitere Uefa-Vertreter für vier Jahre ins Council gewählt.

Bereits vor dem Uefa-Kongress in Helsinki hatte Grindel einen Sitz in den beiden Gremien angestrebt: "Es ist wichtig, dass wir als DFB die Möglichkeit bekommen, bei sportpolitischen Entscheidungen in der Uefa und Fifa unsere Position am Beratungstisch deutlich machen zu können."

Reformpaket verabschiedet

Neben den personellen Entscheidungen hat die Uefa auch ein Reformpaket verabschiedet und damit ihre Statuten an die Regularien des Weltverbands Fifa angepasst. So wurde beispielsweise die Amtszeit des Präsidenten und der Exekutivmitglieder beschränkt. Zudem sollen Funktionäre zukünftig nur ins Exekutivkomitee einziehen dürfen, wenn sie eine Führungsposition auf nationaler Fußball-Ebene innehaben. Die Reformen werden am 1. Juli in Kraft treten.

"Diese Änderungen sind wesentlich, wenn wir unser Image wieder aufpolieren möchten und wieder Glaubwürdigkeit und Legitimität und Respekt finden wollen", sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin in seiner Rede. In den Statuten wurden erstmals auch ethische Grundsätze und Prinzipien des Good Governance verankert. Zuvor hatte Ceferin eine außerplanmäßige Millionenzuwendung für die Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union angekündigt. Zu Beginn des Kongresses hielt Fifa-Präsident Gianni Infantino eine Gastrede und sprach sich für mehr Kooperation zwischen Fifa und Uefa aus.