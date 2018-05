Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Grindel, hat zu einem fairen Umgang mit den beiden türkischstämmigen Nationalspielern Özil und Gündogan aufgerufen.

Menschen könnten Fehler machen, sagte Grindel mit Blick auf das umstrittene Treffen der beiden Spieler mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Viele Kritiker hätten hier über das Ziel hinausgeschossen. Allerdings hatte Grindel gestern ebenfalls das Treffen bemängelt.



Heute gab es weitere Kritik. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, warf den beiden Spielern in der "Passauer Neuen Presse" eine "Verbeugung vor Herrn Erdogan" vor.



Özil und Gündogan hatten dem türkischen Staatschef am Sonntag in London getroffen und signierte Trikots ihrer Vereine überreicht. Gündogan nannte dies später eine Geste der Höflichkeit.



Beide Spieler wurden heute für das vorläufige Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Russland nominiert.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.