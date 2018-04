In der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse:

Dortmund - Leverkusen 4:0

Hamburg- Freiburg 1:0

Frankfurt - Berlin 0:3

Hannover - München 0:3

Leipzig - Hoffenheim 2:5

und

Stuttgart - Bremen 2:0.



Nach der Derby-Niederlage gegen Schalke untermauerte Borussia Dortmund seine Champions-League-Ambitionen. Mit seinem Sieg zog der Revierclub in der Tabelle wieder am direkten Konkurrenten Leverkusen vorbei auf Platz drei. Damit hat der BVB nun fünf Zähler Vorsprung auf den Tabellen-Fünften Hoffenheim. Bayer muss als Vierter drei Spieltage vor dem Saisonende dagegen um die Qualifikation für die Königsklasse bangen.



Im Abstiegskampf hat der HSV nun 25 Punkte auf dem Konto und damit nur noch fünf Punkte Rückstand auf Freiburg, die derzeit auf dem Relegationsplatz liegen.



Der FC Bayern trat in der Generalprobe für das anstehende Halbfinale in der Champions League gegen Real Madrid mit einer B-Elf auf. Dadurch kam der 18 Jahre alte Lars Lukas Mai zu seinem Bundesliga-Debüt.



In Frankfurt stand der Videobeweis einmal mehr im Zentrum. In der 57. Minute hatte Makoto Hasebe Herthas Davie Selke im Strafraum mit einer leichten Berührung zu Fall gebracht. Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied auf Elfmeter und sah sich nach einem Blick auf die Videoaufnahmen bestätigt. Der gefoulte Selke traf mit einem Schuss in die Mitte. Auch beim 2:0 durch Mathew Leckie ließ Stegemann seine Entscheidung vom Videoassistenten bestätigen.



Das erste Tor des Nachmittags war in Stuttgart gefallen. Nach Flanke von Insua traf Christian Gentner in seinem 345.

Bundesliga-Spiel per Kopf zur frühen VfB-Führung in Minute 13. Die Schwaben blieben schließlich auch im sechsten Heimsieg unter Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.