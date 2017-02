Fußball EM 2024 DFB will Auswahl der Spielorte im September bekannt geben

Das Logo des Deutschen Fußball-Bundes. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

18 Städte haben sich beim DFB als Standort für eine mögliche Europameisterschaft 2024 in Deutschland beworben.

Unter den Kandidaten für die zehn zu vergebenden Plätze seien alle zwölf WM-Stadien von 2006, teilte der Deutsche Fußball-Bund in Frankfurt am Main mit. Hinzu kämen Bremen, Dresden, Düsseldorf, Freiburg, Karlsruhe sowie Mönchengladbach. Am 15. September wolle das DFB-Präsidium die Auswahl der Spielorte für die Bewerbung treffen. Neben Deutschland hat bislang auch die Türkei eine Kandidatur angekündigt.