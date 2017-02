Offiziell will die Türkei ihren Antrag am 2. März bei der UEFA einreichen. Sportminister Kilic sagte, die Türkei sei in der Lage, jedes große Sportereignis zu organisieren. In den vergangenen Jahren habe das Land große Fortschritte gemacht, sagte Kilic. So seien 32 neue Stadien gebaut worden, die den Anforderungen der UEFA entsprächen.

Istanbul habe bald drei Flughäfen, auf den BER warte man noch immer

Auch einen Seitenhieb gegen den Konkurrenten Deutschland konnte sich Kilic nicht verkneifen: Während Berlin weiterhin auf seinen Flughafen warten müsse, werde in Istanbul demnächst schon der dritte eröffnet, sagte der Minister.

Entscheiden, wer die EM 2024 austrägt, wird das UEFA-Exekutivkomitee im September 2018. Bisher haben sich nur Deutschland und die Türkei beworben. Für die Türkei wäre es das erste derartige sportliche Großereignis. Bei der Vergabe der EM 2016 war sie leer ausgegangen. Auch die Bewerbung Istanbuls um die Olympischen Spiele 2020 war gescheitert.