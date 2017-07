Bei der Fußball-EM in den Niederlanden hat die deutsche Nationalmannschaft 0 : 0 gegen Schweden gespielt.

Das Team von Bundestrainerin Jones hofft in dem Turnier auf den siebten Titelgewinn in Folge. Das nächste Spiel der Deutschen ist am kommenden Freitag gegen Italien. Die Italienerinnen unterlagen in ihrem ersten Gruppenspiel gestern Russland mit 1 : 2.