Der Fußball-Weltverband FIFA nimmt den Videobeweis in das Regelwerk auf.

Das beschloss das zuständige International Football Association Board IFAB in Zürich. Die Technik ist für die Ligen und Verbände nicht verpflichtend. Am 16. März stimmt die FIFA über den Einsatz des Videobeweises bei der WM in Russland ab.



Befürworter sind der Meinung, Schiedsrichterentscheidungen würden durch den Videobeweis weniger fehleranfällig. Berechnungen des IFAB zufolge sind die Entscheidungen der Video-Assistenten zu 98,9 Prozent richtig gewesen. Gegner argumentieren unter anderem, der Videobeweis störe den Spielfluss.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.