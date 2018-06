Der israelische Verteidigungsminister Lieberman hat verärgert auf die Absage eines Fußball-Länderspiels durch die argentinische Nationalmannschaft reagiert.

Lieberman teilte über Twitter mit, es sei eine Schande, dass Argentiniens Fußball-Adel dem Druck von Israel-hassenden Hetzern nicht widerstanden habe. Das israelische Sportministerium erklärte hingegen, es gebe noch einen Funken Hoffnung, dass das für Samstag geplante WM-Testspiel doch noch stattfinden werde.



Die Partie hatte ursprünglich in Haifa stattfinden sollen, wurde dann jedoch mit Unterstützung israelischer Behörden nach Jerusalem verlegt. Der Präsident des Palästinensischen Fußballverbandes, Radschub, forderte daraufhin den argentinischen Nationalspieler Lionel Messi auf, das Spiel zu boykottieren. Anderenfalls sollten Palästinenser sein Bild und Trikots mit seinem Bild verbrennen.



Argentiniens reagierte mit der Absage des Länderspiels. Nationalstürmer Gonzalo Higuain betonte, endlich sei das Richtige gemacht worden. Gesundheit und Vernunft gingen vor. Radschub sprach von einer "roten Karte" für Israel.



Jerusalem ist umstrittener denn je. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat. Im Mai war es nach der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem an der Gaza-Grenze zu schweren Ausschreitungen gekommen.

