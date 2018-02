Der frühere DDR-Auswahltrainer Bernd Stange soll Trainer der syrischen Fußball-Nationalmannschaft werden.

"Wir sind uns einig", sagte der 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Es seien nur noch letzte Details zu klären. Stange soll die syrische National-Elf nach eigenen Angaben ein Jahr lang trainieren und auf die Asien-Meisterschaft vorbereiten. Sie findet Anfang 2019 in den Vereinigten Arabischen Staaten statt. Syrien ist bereits qualifiziert.



Viele der syrischen Nationalspieler sind laut Stange im Ausland aktiv. Wegen des Bürgerkriegs in Syrien bestreitet die Elf derzeit keine Partien dort. Es sei auch noch nicht sicher, wie oft er selbst im Rahmen seiner Arbeit nach Syrien fliegen werde, sagte Stange. Er war auch schon Trainer im Irak und in Weißrussland.

