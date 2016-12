Der argentinische Stürmer Carlos Tevez wechselt nach China und wird dort der am wahrscheinlich besten bezahlte Fußballer der Welt. Nach Medienberichten zahlt ihm sein neuer Verein Shanghai Shenhua ein Jahresgehalt von rund einer Million Euro pro Woche.

Tevez spielte zuletzt bei den Boca Juniors in Buenos Aires, seinem Heimatverein. Über den Wechsel des 32-Jährigen nach China war seit Tagen spekuliert worden, jetzt ist das Ganze offiziell: Tevez posierte bereits im Trikot seines neuen Shanghaier Vereins, mit breitem Grinsen ließ er sich fotografieren, angesichts seines Rekordgehalts dürfte ihm das nicht zu schwer gefallen sein.

The current minimum wage in Shanghai equates to approximately £257 per month.



Carlos Tevez earns that in just over four minutes.