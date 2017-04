Es war ein Einstand nach Maß: Nachdem Bastian Schweinsteiger dem zuletzt mäßig erfolgreichen Team aus Chicago bei der Begrüßungspressekonferenz zugesagt hatte, zu helfen, eine Schlüsselrolle zu übernehmen, zu motivieren - lieferte er.

17. Minute, Tor für Chicago Fire, kurz ausgeführte Ecke, Bastian Schweinsteiger steigt hoch und wuchtet den Ball aus kurzer Distanz für Chicago Fire per Kopf ins Tor von Montreal. Vier Tage nach seiner Ankunft am Lake Michigan unterstrich Weltmeister Schweinsteiger damit seine Spielklasse. "Diesen Start haben wir uns vorgestellt", hieß es auf den Seiten des Vereins im Internet.

The script writers had this one right.@BSchweinsteiger scores on his debut for @ChicagoFire! #cf97 #CHIvMTL https://t.co/g0tFPBOu5z