Die Fußball-Nationalmannschaft Islands hat sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Sie gewann 2:0 gegen den Kosovo und sicherte sich den ersten Platz in der Gruppe eins. Im vergangenen Jahr hatte Island zum ersten Mal an einer EM teilgenommen und mit dem Achtelfinal-Sieg über England Aufsehen erregt. Außer Island qualifizierte sich gesern Abend auch Serbien für die Fußball-WM in Russland 2018.