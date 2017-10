Die Fußball-Nationalmannschaft Islands hat sich erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Das Team gewann gestern Abend 2:0 gegen den Kosovo und sicherte sich mit dem ersten Platz in der Gruppe eins die Teilnahme an der WM im kommenden Jahr in Russland. Island ist somit der kleinste Staat, der sich je für eine WM-Endrunde qualifiziert hat. Im vergangenen Jahr hatte die Mannschaft bereits erstmals an einer Europameisterschaft teilgenommen und mit dem Einzug ins Viertelfinale Aufsehen erregt. Außer Island qualifizierte sich gestern Abend auch Serbien für die WM.