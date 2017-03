Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer Roger Schmidt.

Wie der Verein bekannt gab, reagiert man damit auf fünf Niederlagen in den vergangenen sieben Pflichtspielen. Der 49-jährige Schmidt war seit 2014 Trainer in Leverkusen und hat noch einen Vertrag bis 2019. Leverkusen hat gestern 2:6 in Dortmund verloren und steht in der Tabelle nur auf Platz 9.