Der brasilianische Fußballprofi Philippe Coutinho wechselt vom FC Liverpool zum FC Barcelona.

Beide Vereine bestätigten am Abend den Transfer. Coutinho soll bei dem spanischen Club einen Vertrag bis Juni 2022 unterzeichnen. Er wurde noch am Wochenende zum Medizincheck in Barcelona erwartet. - Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme für den 25-jährigen bis zu 160 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.