Der französische Fußball-Erstligist Paris Saint-Germain hat eine neue Technik der Bandenwerbung eingeführt, die unterschiedliche Werbung je nach Empfangsgebiet zeigen kann.

Mit einer digitalen Überlagerung soll damit lokalisierte Werbung angezeigt werden, die an das Fernsehempfangsgebiet angepasst wird. So kann in ein und derselben Szene Fernsehzuschauern beispielsweise in Europa eine andere Werbebotschaft vorgeführt werden als denen in Südostasien. Der Klub erhofft sich bis zu 30 Prozent mehr Werbeeinnahmen. Auch die Bundesliga will künftig mit der Technik arbeiten, im Februar wurde sie beispielsweise in Dortmund getestet. Die meisten Stadien der großen Ligen verfügen mittlerweile über digitale Werbebanden. Viele Fans kritisieren die flimmernde und wechselnde Werbung als ablenkend.

