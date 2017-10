Die Fußball-WM 2018 findet ohne die Niederlande statt.

Der dreimalige Vizeweltmeister gewann zwar in der Qualifikation in der Gruppe A sein letztes Spiel gegen Schweden mit 2:0, hätte aber einen Sieg mit mindestens sieben Toren Unterschied gebraucht.



Frankreich qualifizierte sich dagegen mit einem 2:1 gegen Weißrussland für die Weltmeisterschaft in Russland. In der Gruppe B sicherte sich Portugal die Teilnahme; die Mannschaft gewann 2:0 gegen die Schweiz.