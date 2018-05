Nach Fortuna Düsseldorf steht auch der 1.FC Nürnberg als Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga fest.

Die Nürnberger gewannen am vorletzten Spieltag beim SV Sandhausen mit 2:0. Holstein Kiel sicherte sich mit einem 1:1 in Düsseldorf den dritten Tabellenplatz und damit die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Drittletzten der ersten Liga.



Als Absteiger aus der Bundesliga steht bisher der 1.FC Köln fest.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.