Fußball-Weltmeister Lukas Podolski wechselt im Sommer von Galatasaray Istanbul nach Japan zu Vissel Kobe.

Das bestätigte der 31-Jährige auf seinem Instagram-Account. Die Ablösesumme soll nach Medienberichten 2,6 Millionen Euro betragen. Spekulationen über einen Wechsel Podolskis nach China oder Japan hatte es in den vergangenen Wochen vermehrt gegeben.



Seit Sommer 2015 spielt Podolski für Galatasaray Istanbul und erzielte wettbewerbsübergreifend in 64 Spielen 31 Tore. Vor seinem Wechsel an den Bosporus spielte er für Arsenal London, war aber zum Ende seiner Zeit dort an Inter Mailand ausgeliehen.



Am 22. März wird Podolski beim Länderspiel in Dortmund gegen England aus der Nationalmannschaft verabschiedet.