Der Präsident des Schweizer Fußball-Erstligisten FC Sion hat einen TV-Experten verprügelt.

Cristian Constantin ging am Rande einer Super-League-Partie auf den früheren Trainer des VfB Stuttgart und heutigen TV-Experten Rolf Fringer los. Fringer habe ihn diese Woche verbal attackiert und kritisiert, sagte der 60-Jährige der Zeitung Blick: "Ich habe ihn gepackt und ihm in den Arsch getreten. Es fühlt sich gut an! Das ist nicht die feine Art, aber wenn man angegriffen wird, wehrt man sich halt." Fringer teilte mit, er werde vermutlich Strafanzeige wegen Körperverletzung einreichen. Aber er müsse erst einmal den Schock verdauen. Dann werde er entscheiden. Fringer, ebenfalls 60 Jahre, schilderte den Vorfall so: "Ich drehte mich um und hatte schon den ersten Schlag mitten im Gesicht. Es folgten einige weitere Schläge. Ich drehte mich ab und wollte flüchten, bin dabei aber über die Kamera gestolpert."



Der FC Sion verlor das Spiel gegen den FC Lugano mit 2:1. Constantin sorgt immer wieder für Aufsehen. Kritiker werfen ihm einen exzentrischen Führungsstil vor und erklärten, er führe sich wie ein Diktator auf. Constantin hat in rund 20 Jahren nahezu 40 Trainer entlassen.