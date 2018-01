In Italien gibt es Kritik am zu geringen Strafmaß für den Fußballclub Lazio Rom, dessen Fans antisemitische Aufkleber verbreitet hatten.

Die Bürgerrechtsorganisation "Equality Italia" verwies in der Zeitung "Corriere" auf anhaltende Fremden- und Judenfeindlichkeit sowie Homophobie im italienischen Fußball. Man lasse zu, dass in den Stadien "organisierte Gruppen aus der nazifaschistischen Ecke ihren Hass bekundeten".



Im Oktober 2017 waren bei einem Lazio-Spiel im römischen Olympiastadion Aufkleber der von Nationalsozialisten ermordeten Anne Frank im Trikot des Lazio-Erzrivalen AS Rom aufgetaucht. Darauf standen auch judenfeindliche Sprüche.



Das Gericht des italienischen Fußballverbands hatte den Verein zu einer Strafzahlung von 50.000 Euro verurteilt. Der zuständige Bundesanwalt hatte eine deutlich höhere Strafe, sowie zwei Spiele vor leeren Rängen gefordert. Er kündigte Berufung an. Der Richter begründete das Urteil damit, dass nur rund 20 Fans an der Aktion beteiligt gewesen seien. "Equity Italia" nannte die Geldbuße lächerlich. Es handele sich nicht um eine ernsthafte Maßnahme gegen Antisemitismus.

