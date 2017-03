Der Trainer des FC Barcelona, Luis Enrique, wird den spanischen Fußball-Meister mit Ablauf eines Vertrages zum Saisonende verlassen.

Dies verkündete der 46-Jährige nach dem 6:1-Erfolg der Katalanen am Mittwoch in der Liga gegen Sporting Gijón. "Ich werde in der kommenden Saison nicht mehr der Trainer von Barcelona sein. Es war eine schwierige und gut durchdachte Entscheidung", sagte Enrique, der von "drei unglaublichen Jahren" sprach, für die er dem Klub ausdrücklich dankte. Nun brauche er eine Pause.



Der ehemalige Nationalspieler hatte den Verein seit 2014 trainiert und mit den Katalanen unter anderem zweimal die Meisterschaft, zweimal den spanischen Pokal und 2015 die Champions League gewonnen. Zuletzt schwächelte der katalanische Traditionsklub immer wieder. In der Champions League droht gar das Aus im Achtelfinale.