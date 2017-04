Kanada, Mexiko und die USA bewerben sich gemeinsam um die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Das teilten die Fußballverbände der drei Länder auf einer Pressekonferenz in New York mit. Über den Schritt war in den vergangenen Monaten spekuliert worden. Der FIFA-Kongress vergibt die Endrunde voraussichtlich im Mai 2020. Es wäre das erste Mal, dass drei Nationen gemeinsam eine WM ausrichten.



Wegen des Rotationsprinzips dürfen sich europäische und asiatische Länder nicht um die WM 2026 bewerben. Die Endrunde wird dann erstmals mit 48 statt bisher 32 Teilnehmern ausgetragen.