Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich am Sonntag von Trainer Hannes Wolf getrennt.

Von den jüngsten sieben Bundesligaspielen hatte die Mannschaft sechs verloren und steht nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Am Samstag unterlag der VfB zu Hause mit 0:2 gegen Schalke 04.



Wolf hatte den VfB 2016 in der 2. Liga übernommen und zum Aufstieg geführt. Über einen Nachfolger ist noch nichts bekannt, das Training am Sonntag leiteten Torwarttrainer Marco Langner, Athletiktrainer Matthias Schiffers und Individualtrainer Andreas Schumacher.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.