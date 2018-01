Der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga haben sich vor dem Rückrundenstart klar zum Videobeweis bekannt.

Man sei davon überzeugt, dass es sich um ein geeignetes Instrument handle, um zu den richtigen Entscheidungen zu kommen, erklärten beide Organisationen in Frankfurt am Main. Sie verwiesen darauf, dass es in der Vorrunde 50 Fälle gab, in denen der Videoassistent dem Schiedsrichter empfohlen habe, seine Entscheidung zu korrigieren. 48 Mal wurde demnach die Entscheidung auch tatsächlich korrigiert, 37 Mal erwies sich dieser Eingriff als richtig. DFB und DFL räumten aber auch ein, dass der Einsatz des Videoassistenten zu elf Fehlentscheidungen geführt habe. In der Rückrunde müsse diese Zahl gegen Null tendieren, hieß es.



Hier können Sie noch einen Beitrag über das Für und Wider des Videobeweises nachlesen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.