Der Videobeweis wird in das Regelwerk des Fußball-Weltverbandes FIFA aufgenommen.

Das hat das zuständige International Football Association Board IFAB mit den Stimmen der FIFA in Zürich beschlossen. Die Abstimmung folgte auf eine gut zweijährige Testphase, unter anderem in der deutschen Bundesliga. Damit könnte der Videoschiedsrichter auch bei der Fußballweltmeisterschaft im Sommer in Russland zum Einsatz kommen. Dafür muss allerdings noch das FIFA-Council zustimmen. Die Verbände und Ligen können selbst entscheiden, ob sie die Technik künftig einsetzen.



Befürworter des Videobeweises sind der Meinung, Schiedsrichterentscheidungen würden durch den Videobeweis weniger fehleranfällig. Berechnungen des IFAB zufolge sind die Entscheidungen der Video-Assistenten zu 98,9 Prozent richtig gewesen. Gegner argumentieren unter anderem, der Videobeweis störe den Spielfluss.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.