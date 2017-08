Niemand hat so viele Tore geschossen für England wie Wayne Rooney, 53 Mal traf er für das englische Nationalteam, 119 Mal kam er für die Three Lions zum Einsatz. Jetzt will die England-Legende nicht mehr und zieht sich aus der Nationalmannschaft zurück. Er habe sich entschieden, seine internationale Karriere zu beenden, teilte er Nationaltrainer Southgate mit.

Überraschender Zeitpunkt

Der Zeitpunkt des Rücktritts kommt überraschend, denn nach einer längeren Länderspielpause hatte sich Rooney gerade wieder für das englische Team empfohlen. Er hatte in beiden Auftaktspielen der Premier League getroffen. Southgate wollte ihn eigentlich wieder in das Nationalteam zurückholen und in den beiden nächsten WM-Qualifikationsspielen gegen Malta und die Slowakei einsetzen.

Titeltraum mit England blieb unerfüllt

Doch der 31-Jährige sagte dankend ab. Er habe es immer als wirkliches Privileg angesehen für England zu spielen, doch jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, sich zurück zu ziehen. So die Mitteilung des Stürmers an den Trainer. Rooney hatte 2003 erstmals für England gespielt und als 18-Jähriger bei der EM 2004 vier Tore geschossen. Doch sein Traum mit England einen Titel zu gewinnen, blieb unerfüllt. Er werde diesen Traum jetzt als Fan weiterträumen, heißt es in seinen Absiedsworten an den Trainer.

Der Premier League bleibt er aber erhalten. Nach langen Jahren bei Manchester United spielt Rooney jetzt wieder für den Klub, der ihn als Jugendlichen groß gemacht hat, den FC Everton.