Fußball "Wir vergessen nicht, wo wir herkommen"

An diesem Wochenende ist die 2. Fußball-Bundesliga in die neue Saison gestartet. In der letzten Spielzeit landete der 1. FC Heidenheim auf Platz 6. Frank Schmidt, Trainer der Heidenheimer, sieht die Ausgeglichenheit der Liga als Chance. "Aber es ist auch Risiko, wenn es mal nicht so gut läuft", sagte er im Dlf.

Frank Schmidt im Gespräch mit Klaas Reese